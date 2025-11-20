Valeo fait part de son plan Elevate 2028, dans lequel il vise une poursuite de la hausse régulière de la rentabilité, une génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.
En 2028, l'équipementier automobile ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 22 à 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 6 à 7% et un cash-flow libre après frais financiers nets d'au moins 500 millions.
L'amélioration de la génération de cash ramènerait le ratio de leverage sous la barre de 1 fois l'EBITDA retraité, alignant ainsi les principaux indicateurs financiers de Valeo sur l'objectif d'une notation 'investment grade' en 2028.
Pour 2025, le groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires, d'EBITDA retraité et de marge opérationnelle, mais vise désormais un cash-flow libre avant frais financiers nets 'légèrement au-dessus de l'objectif (plus de 550 millions d'euros)'.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.