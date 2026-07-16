Valerio Therapeutics conclut un accord de principe avec Abivax en R&D

Valerio Therapeutics grimpe de 30% en Bourse après l'annonce la signature d'une term-sheet engageante avec Abivax (-0,92%) en vue d'une collaboration mondiale exclusive en recherche et développement.

L'accord, dont la finalisation reste soumise à la signature d'un contrat définitif de copropriété et de licence, vise à développer une nouvelle génération de candidats thérapeutiques destinés au traitement des maladies inflammatoires à médiation immunitaire.



Les deux sociétés mettront en commun leurs expertises respectives : Abivax apportera son savoir-faire dans les maladies inflammatoires, tandis que Valerio s'appuiera sur ses plateformes technologiques ciblées fondées sur l'ARN. La collaboration couvrira l'identification, la conception, la fabrication et l'évaluation préclinique de nouveaux candidats, qui pourront ensuite être développés par Abivax en cas de résultats prometteurs.



Sur le plan financier, Valerio pourrait percevoir un paiement initial pouvant atteindre 2,4 millions d'euros, auquel s'ajouteraient, le cas échéant, des paiements d'étape liés au développement et à la commercialisation des futurs traitements, ainsi que des redevances sur les ventes et les revenus issus de sous-licences. Ces versements demeurent toutefois conditionnés à la signature de l'accord définitif et à l'atteinte des différentes étapes prévues dans le partenariat.