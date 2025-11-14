Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée.
Sur son principal segment tubes, le groupe a réalisé un RBE trimestriel de 188 MEUR, en hausse de 30% en rythme séquentiel, 'en raison de prix de vente plus élevés et d'une légère augmentation des volumes'.
Il revendique ainsi une marge brute d'exploitation au niveau du groupe de 23%, son niveau le plus élevé depuis le 1er trimestre 2024, dont une marge du segment tubes en amélioration de plus de 320 points de base à 22%.
Le RBE groupe du 4e trimestre est attendu entre 195 et 225 MEUR. Confirmant prévoir un RBE groupe en progression au 2e semestre par rapport au 1er semestre, Vallourec l'anticipe entre 799 et 829 MEUR sur l'exercice 2025.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
