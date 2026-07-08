Vallourec achève son programme de rachats d'actions
Vallourec annonce avoir finalisé, le 30 juin, son programme de rachat d'actions, initié le 8 janvier : dans ce cadre, il a racheté un total de 5 868 656 actions à un prix moyen de 18,67 EUR par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement indépendant, pour un montant global d'environ 110 MEUR.
Parmi les actions ainsi rachetées, 4 850 000 ont été allouées à la couverture d'une partie des BSA émis par Vallourec, afin de limiter la dilution liée à leur exercice intervenu avant leur échéance du 30 juin. Le solde des actions a été affecté à la couverture des plans de rémunération à long terme des salariés du groupe.
Par ailleurs, l'ensemble des BSA ont été exercés et honorés par la création de 28 465 882 actions nouvelles ainsi que par l'allocation des 4 850 000 actions existantes rachetées. En conséquence, Vallourec percevra, au titre de ces exercices, un produit total de près de 307 MEUR.
Dans ce contexte, le fabricant de tubes sans soudure confirme son intention de distribuer près de 650 MEUR à ses actionnaires sur l'année calendaire 2026, dont 110 MEUR ont été alloués au programme de rachat d'actions.
Le solde sera versé sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel au titre de 2026, sous réserve des validations habituelles et de l'approbation du conseil d'administration le 29 juillet prochain. Ce dividende sera détaché le 3 août et mis en paiement le 5 août. Au 7 juillet, le capital social se compose de 265 866 407 actions.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (87,3%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (83,8%), industries mécanique, automobile et de la construction (9,1%) et énergie électrique (7,1%) ;
- exploitations minière et forestière (8,4%) ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (4,2%), Amérique du Nord (40,6%), Moyen-Orient (22,1%), Amérique du Sud (15,9%), Asie (10,8%) et autres (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.