Vallourec choisi pour fournir des line pipes au projet Atapu 2

Vallourec annonce avoir remporté un contrat auprès d'Allseas pour la fourniture de line pipes sans soudure en acier carbone, équipés d'un revêtement d'isolation thermique et destinés au projet Atapu 2, développé par le consortium Unitized ATAPU, mené par Petrobras.

Le consortium Unitized ATAPU, exploité par Petrobras, prévoit de développer une partie du gisement offshore d'Atapu, situé dans le bassin de Santos, à environ 230 km au large de Rio de Janeiro, à des profondeurs comprises entre 2 000 et 2 350 mètres.



Le fabricant français de tubes sans soudure précise que le dispositif de production du gisement Atapu 2 sera composé de 18 puits directement raccordés à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) par des risers rigides.



Le contrat remporté par Vallourec porte sur 143 km de risers et de flowlines rigides, soit environ 19 000 tonnes de line pipes, qui seront produits dans son usine de Jeceaba. L'application du revêtement d'isolation thermique sera réalisée sur le site de Serra.