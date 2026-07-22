Vallourec choisi pour fournir des line pipes au projet Atapu 2
Vallourec annonce avoir remporté un contrat auprès d'Allseas pour la fourniture de line pipes sans soudure en acier carbone, équipés d'un revêtement d'isolation thermique et destinés au projet Atapu 2, développé par le consortium Unitized ATAPU, mené par Petrobras.
Le consortium Unitized ATAPU, exploité par Petrobras, prévoit de développer une partie du gisement offshore d'Atapu, situé dans le bassin de Santos, à environ 230 km au large de Rio de Janeiro, à des profondeurs comprises entre 2 000 et 2 350 mètres.
Le fabricant français de tubes sans soudure précise que le dispositif de production du gisement Atapu 2 sera composé de 18 puits directement raccordés à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) par des risers rigides.
Le contrat remporté par Vallourec porte sur 143 km de risers et de flowlines rigides, soit environ 19 000 tonnes de line pipes, qui seront produits dans son usine de Jeceaba. L'application du revêtement d'isolation thermique sera réalisée sur le site de Serra.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (87,3%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (83,8%), industries mécanique, automobile et de la construction (9,1%) et énergie électrique (7,1%) ;
- exploitations minière et forestière (8,4%) ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (4,2%), Amérique du Nord (40,6%), Moyen-Orient (22,1%), Amérique du Sud (15,9%), Asie (10,8%) et autres (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.