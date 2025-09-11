Vallourec décroche un contrat majeur avec Petrobras au Brésil











Vallourec annonce avoir remporté un contrat significatif auprès de Petrobras pour la fourniture de solutions OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinées aux opérations offshore au Brésil de 2026 à 2029.



L'accord, qui pourrait générer jusqu'à 1 MdUSD de chiffre d'affaires, constitue la plus importante attribution en volumes et revenus depuis la mise en place des appels d'offres ouverts par Petrobras, souligne le communiqué du groupe.



Le contrat couvre la fourniture de tubes sans soudure et de connexions premium VAM de 4,5' à 18', ainsi que des services associés onshore et offshore, allant de l'ingénierie à la gestion des stocks et aux opérations de maintenance.



Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, souligne que ce succès 'illustre la capacité de Vallourec à répondre aux exigences complexes de ses clients' et confirme le positionnement du Groupe au Brésil grâce à son excellence technique et son partenariat de long terme avec Petrobras.



















