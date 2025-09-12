Fidelity Management & Research Company LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 9 septembre, le seuil de 5% du capital de Vallourec et détenir individuellement 4,98% du capital et 5,07% des droits de vote du fabricant de tubes sans soudure.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Vallourec sur le marché. À cette occasion, FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 9 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7,34% du capital et 7,47% des droits de vote.
Vallourec : Fidelity M&R Company à moins de 5% du capital
Publié le 12/09/2025 à 16:09
