Vallourec forge sa résilience : un RBE plus solide que prévu

Vallourec grimpe de 6,83% à 25,64 euros, signant la plus forte progression du SBF 120 ce mercredi. Le titre est soutenu par un RBE (résultat brut d'exploitation) en hausse de 4 millions de dollars au premier trimestre 2026, se situant en haut de sa fourchette prévisionnelle, et une génération de cash rassurante. Sur cette période, le fournisseur de tubes sans soudure pour les industries du pétrole et du gaz a "converti plus de 60% de son RBE en trésorerie, soit 10 points de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2025.

"Ceci illustre une amélioration qualitative de notre performance, portée par notre travail constant sur l'efficacité opérationnelle et sur la gestion du besoin en fonds de roulement", a souligné Philippe Guillemot, président du Conseil d'administration et directeur général.



Face aux fortes incertitudes sur la situation au Moyen-Orient et ses répercussions sur la croissance économique mondiale, au premier trimestre 2026, le RBE groupe de Vallourec ressort à 220 MUSD (environ 187 MEUR), soit une hausse de 1,85% par rapport au premier trimestre de l'année 2025. La marge brute d'exploitation s'est améliorée à 22,6%, soit une hausse d'environ 200 points de base par rapport au trimestre précédent.



Pour Alphavalue, " le RBE est légèrement supérieur au point médian des prévisions (180 MEUR) ainsi qu'au consensus (174 MEUR). Pour Oddo BHF qui maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours maintenu à 30 EUR, le RBE est de 6% supérieur aux attentes.



Dans le détail, le RBE par tonne du segment tubes de 724 USD a progressé de 31% par rapport au premier trimestre 2025, reflétant des effets prix/mix positifs et une excellente adaptation des coûts. Le RBE du segment mine & forêts à 38 MUSD a en revanche baissé de 32 % en glissement annuel, reflétant des volumes de vente de minerai de fer plus faibles et des effets de change négatifs.



Sur cette période, le fabricant de tubes sans soudure en acier affiche une solide génération de trésorerie de 135 MUSD (contre 110 MUSD un an avant), avec une trésorerie nette (dette nette) de 67 MUSD (contre 112 MUSD il y a un an), après 107 MUSD de rachats d'actions.



Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a diminué en glissement annuel de 6,5% pour atteindre les 975 MUSD. Le résultat net a reculé de 2 MUSD pour s'élever à 87 MUSD.



Par ailleurs, Vallourec confirme son intention de distribuer près de 650 MEUR aux actionnaires d'ici août. Ce versement agit comme un catalyseur considérable sur le cours de bourse de Vallourec aujourd'hui.



Perspectives favorables en Amérique du Nord



Concernant ses prévisions, Vallourec indique que "le RBE Groupe au deuxième trimestre 2026 est attendu en repli et devrait être compris entre 175 et 205 MUSD" (entre 150 et 175 MEUR), par rapport à ce premier trimestre. "Ce chiffre n'est pas "exceptionnel", mais il faut garder à l'esprit que le groupe avait communiqué sur une année plus chargée au second semestre (back-loaded), en raison de la montée en puissance de nouveaux contrats", explique Alphavalue.



Sur cette perspective, Jefferies explique qu"au point médian, cela représente une baisse de 7% par rapport au consensus VA (174 MEUR) et de 11% par rapport à ses estimations (182 MEUR).



"Pour le segment Tubes, les volumes et le RBE par tonne devraient diminuer séquentiellement, en prenant en compte une période de perturbation au Moyen-Orient plus longue qu'au premier trimestre et des surcoûts liés à la guerre qui seront en grande partie compensés au-delà du deuxième trimestre", fait savoir Vallourec.



Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.



La performance financière du groupe sur l'année 2026 sera principalement tributaire des variables et des tendances de marché suivantes :



1/ Segment Tubes en Amérique du Nord :



- maintien d'un niveau élevé des volumes de vente grâce aux gains de parts de marché réalisés par Vallourec au cours de l'année 2025 et à des niveaux d'activité plus élevés chez certains clients.



- hausse des prix de marché aux Etats-Unis portée par l'amélioration des conditions d'offre et de demande du secteur, compensant largement les augmentations des coûts de l'énergie et des matières premières.



2 / Segment Tubes à l'international :



- baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des prises de commandes au second semestre 2025, des itinéraires de livraison plus longs sur certains marchés du Moyen-Orient et un nombre limité de reports de commandes.



- reprise de l'activité à l'international laissant présager une augmentation des volumes au second semestre, en faisant l'hypothèse que la situation géopolitique ne se détériore pas de manière significative.



- prix de marché globalement stables par rapport au second semestre 2025, avec certains contrats clients permettant des hausses sélectives de prix.



3/ Production de minerai de fer vendue d'environ 5,5 millions de tonnes



"Sur les marchés internationaux hors Moyen-Orient, nous observons un nombre élevé d'appels d'offres pour des projets offshore et en eaux profondes, ce qui conforte notre anticipation d'une hausse des prises de commandes au second semestre 2026 et au-delà. Aux Etats-Unis, les prises de commandes restent très soutenues, et nous observons les premiers signes de croissance de l'activité", explique Philippe Guillemot sur les objectifs de la société.



Le dirigeant signale, en outre, que "pour l'avenir, Vallourec s'attend à ce que ses clients réagissent au repli rapide de l'offre de pétrole et gaz et à ce que la sécurité énergétique s'impose comme une priorité pour l'ensemble des pays".



Alphavalue anticipe "une réaction neutre à négative sur le titre Vallourec en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, même si les perspectives à moyen terme restent favorables".