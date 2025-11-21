Vallourec a annoncé l'inauguration d'une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown (Ohio), un investissement de 48 millions de dollars destiné à renforcer ses capacités industrielles aux États-Unis.
Intégrée aux opérations existantes, cette ligne augmentera la production de connexions VAM à couple élevé pour le secteur du gaz de schiste et devrait créer 40 emplois.
Selon Philippe Guillemot, directeur général, cet investissement est "une promesse faite à nos clients, à nos collaborateurs et à la communauté locale".
La construction, lancée en juillet 2025, doit s'achever début 2027 sans interrompre l'activité. Vallourec met également en avant son modèle circulaire, reposant sur un acier 100% recyclé et un taux de recyclage de 98%.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
