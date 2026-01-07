Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros
Vallourec a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026 et pour un montant total de 200 millions d'euros.
Publié le 07/01/2026 à 18:19
Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d'environ 300 millions d'euros attendu de l'exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d'actions, sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ème trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d'euros en 2026.