Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros

Vallourec a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026 et pour un montant total de 200 millions d'euros.

Les actions acquises par le spécialiste des tubes en acier sans soudure seront allouées à la couverture d'une partie des bons de souscription d'actions émis par Vallourec afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.



Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d'environ 300 millions d'euros attendu de l'exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d'actions, sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ème trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d'euros en 2026.