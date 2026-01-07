Les actions acquises par le spécialiste des tubes en acier sans soudure seront allouées à la couverture d'une partie des bons de souscription d'actions émis par Vallourec afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.

Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d'environ 300 millions d'euros attendu de l'exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d'actions, sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ème trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d'euros en 2026.