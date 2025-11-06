Vallourec indique avoir été une nouvelle fois retenu par TotalEnergies pour fournir des tubes de cuvelage, de production et les accessoires associés destinés au forage de 48 puits dans le cadre du projet Associated Gas Upsteam Project 2 (AGUP2) en Irak.
AGUP2 vise à exploiter le pétrole et le gaz associé dans le champ pétrolier de Ratawi afin d'augmenter la capacité de production à 210 000 barils de pétrole par jour, et 154 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, tout en supprimant le torchage de routine.
Pour cette nouvelle phase du projet, le fabricant français de tubes sans soudure livrera plus de 30 000 tonnes de solutions tubulaires premium, dont environ 3000 tonnes de pipelines premium dotées d'un revêtement anticorrosion.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
