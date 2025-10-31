Vallourec remporte un contrat pour le projet Orca au Brésil

Vallourec annonce avoir remporté un contrat avec TechnipFMC pour la fourniture de pipelines destinés au projet Orca (anciennement Gato do Mato), un important projet de développement en eaux profondes situé dans le bassin de Santos, opéré par Shell Brésil.



Ce contrat intégré porte sur plus de 20 000 tonnes de pipelines premium sans soudure en acier carbone, destinés aux risers et aux flowlines sous-marins, ainsi que sur des services de revêtement anti-corrosion et d'isolation thermique.



'Ce contrat, qui inclut l'isolation thermique, constitue une première depuis l'acquisition de Thermotite do Brasil et démontre la valeur de notre offre intégrée pour nos clients locaux', met en avant Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes sans soudures.