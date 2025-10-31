Vallourec annonce avoir remporté un contrat avec TechnipFMC pour la fourniture de pipelines destinés au projet Orca (anciennement Gato do Mato), un important projet de développement en eaux profondes situé dans le bassin de Santos, opéré par Shell Brésil.
Ce contrat intégré porte sur plus de 20 000 tonnes de pipelines premium sans soudure en acier carbone, destinés aux risers et aux flowlines sous-marins, ainsi que sur des services de revêtement anti-corrosion et d'isolation thermique.
'Ce contrat, qui inclut l'isolation thermique, constitue une première depuis l'acquisition de Thermotite do Brasil et démontre la valeur de notre offre intégrée pour nos clients locaux', met en avant Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes sans soudures.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
