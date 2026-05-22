Vallourec s'allie à Syngular Solutions pour les projets de BECCS au Brésil
Vallourec fait part de la signature d'un protocole d'accord avec Syngular Solutions, société brésilienne d'ingénierie et de conseil spécialisée dans les projets de bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) et de capture, utilisation et stockage du carbone (CCUS).
Ce protocole d'accord établit un cadre de collaboration destiné à développer, au Brésil, des projets de BECCS, une technologie de séquestration du carbone qui permet de capter le CO2 émis par les systèmes énergétiques issus de la biomasse et de le stocker de manière définitive.
"Le Brésil offre un environnement particulièrement propice au développement de projets de BECCS, compte tenu de l'ampleur de son industrie de l'éthanol et de la présence de formations géologiques adaptées au stockage du CO2", souligne André Lacerda, SVP of South America for Tubes Activities.
Ce partenariat permet à Vallourec de s'engager auprès de ses clients finaux dès les premières phases de développement des projets, de partager son expertise technique très en amont et de promouvoir ses initiatives ainsi que son positionnement stratégique dans le CCUS.
Ce protocole d'accord s'inscrit dans la stratégie globale du groupe, qui consiste à nouer des partenariats avec des experts et des acteurs majeurs des nouvelles énergies, capables de répondre aux enjeux industriels, environnementaux et économiques de la transformation énergétique.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (87,3%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (83,8%), industries mécanique, automobile et de la construction (9,1%) et énergie électrique (7,1%) ;
- exploitations minière et forestière (8,4%) ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (4,2%), Amérique du Nord (40,6%), Moyen-Orient (22,1%), Amérique du Sud (15,9%), Asie (10,8%) et autres (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.