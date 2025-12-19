Vallourec s'associe à Geostock pour la transition énergétique

Vallourec indique avoir signé avec Geostock, spécialiste du stockage souterrain d'énergie, un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans le développement des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.

Cette collaboration se concentre plus spécifiquement sur le stockage de l'hydrogène, domaine dans lequel ils disposent d'offres de produits et services complémentaires pour couvrir l'ensemble des besoins en stockage de la filière d'hydrogène vert.



Vallourec souligne que sa solution clé en main Delphy permet de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène avec une sécurité maximale, et que les cavités minées revêtues conçues par Geostock sont adaptées à des capacités de 500 tonnes et plus.



L'accord entre les deux groupes couvre également la coopération sur l'architecture des puits et les solutions tubulaires destinées aux applications hydrogène et du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS).



Pour cela, Vallourec et Geostock partageront leurs expertises, les résultats de leurs travaux de R&D et leurs solutions techniques afin de concevoir des puits adaptés aux conditions exigeantes du stockage souterrain d'hydrogène et de l'injection de CO2.