Vallourec annonce sa participation à ADIPEC 2025, le plus grand événement mondial de l'industrie de l'énergie, qui se tiendra du 3 au 6 novembre à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis), et y mettra en avant les dernières innovations de sa connexion de référence VAM.
'Référence incontournable du secteur Oil & Gas, VAM continue de définir les standards de performance et de fiabilité depuis la création de la première connexion premium du marché', affirme le fournisseur de tubes sans soudure.
Sur son stand, les visiteurs auront l'occasion de découvrir ses dernières innovations pour la transition énergétique, ainsi l'ensemble de l'offre Vallourec Services. Sa solution de stockage enterré d'hydrogène, Delphy, sera également présentée.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
