Vallourec indique que son directeur financier, Sascha Bibert, a décidé de quitter le groupe en décembre prochain, après une période de transition avec son successeur pour 'saisir une nouvelle opportunité en Allemagne'.

Le fabricant de tubes sans soudure précise que son successeur a d'ores et déjà été identifié (son nom n'étant toutefois pas dévoilé à ce stade) et rejoindra son comité exécutif dès sa prise de fonction, début décembre.