Vallourec indique que son directeur financier, Sascha Bibert, a décidé de quitter le groupe en décembre prochain, après une période de transition avec son successeur pour 'saisir une nouvelle opportunité en Allemagne'.
Le fabricant de tubes sans soudure précise que son successeur a d'ores et déjà été identifié (son nom n'étant toutefois pas dévoilé à ce stade) et rejoindra son comité exécutif dès sa prise de fonction, début décembre.
Sascha Bibert occupe le poste de directeur financier d'Uniper SE.
Dans le passé, il a occupé les postes de directeur financier d'Enerjisa Enerji Uretim AS, de directeur financier d'Enerjisa Enerji AS, de vice-président senior du groupe comptabilité et contrôle de gestion chez E.ON SE et de responsable des relations avec les investisseurs et les agences de notation chez Mnchener Rckversicherungs-Gesellschaft AG.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
