Vallourec annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat américain de l'Ohio, dans le cadre d'un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis.
Le fabricant français de tubes sans soudure explique que cet investissement permettra la création d'une nouvelle ligne de filetage premium au sein de ses unités existantes de production d'acier, de laminage et de finition.
Cette expansion offrira une source d'approvisionnement locale, compétitive et entièrement intégrée, renforçant ainsi la position de Vallourec sur le marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière et gazière (OCTG) aux Etats-Unis.
Les travaux de construction ont débuté en juillet dernier et devraient s'achever début 2027, sans interruption des activités actuelles. Une fois opérationnelle, cette nouvelle ligne permettra la création de 40 emplois équivalents temps plein.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (88,7%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (84,2%), industries mécanique, automobile et de la construction (10%) et énergie électrique (5,8%) ;
- exploitations minière et forestière (6,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (6%), Amérique du Nord (41,4%), Moyen Orient (19,4%), Amérique du Sud (15,6%), Asie (10,9%) et autres (6,7%).
