Vallourec vise un RBE entre 170 et 210 millions de dollars au 3e trimestre

Au 2e trimestre 2026, Vallourec annonce que son résultat brut d'exploitation (RBE) Groupe a baissé de 9% sur un an à 190 millions de dollars, soit 21,4% du chiffre d'affaires, Il s'élevait au 2e trimestre 2025 à 209 MUSD, soit 21,2% du chiffre d'affaires. Cette baisse en glissement annuel s'explique principalement par une contribution plus faible du segment Mines & Forêts ainsi que par l'absence de la contribution de 16 MUSD de Serimax, à la suite de sa cession en juillet 2025.

Sur cette période, l'entreprise métallurgique a enregistré un chiffre d'affaires de 886 MUSD, en repli de 10% en rythme annuel. La variation de ses revenus reflète un effet volume de -17%, un effet prix/mix de 5%, une baisse liée au segment Mine & Forêts de -1%, et un effet change de 3%.



Le résultat net s'est élevé à 55 MUSD contre 51 millions de dollars au 2e trimestre 2025.



Le résultat par action dilué s'est établi à 0,18 USD comme l'année précédente, reflétant une rentabilité stable et un nombre d'actions diluées en légère hausse (250 millions contre 249 millions).



Sur ce 2e trimestre, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s'est élevé à 126 MUSD contre 115 MUSD au 2e trimestre 2025, reflétant un RBE plus faible, largement compensé par une baisse des éléments non monétaires, des frais financiers et des paiements d'impôts.



De plus, le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 125 MUSD, contre 103 MUSD au 2e trimestre 2025. Le trimestre a bénéficié d'une réduction du besoin en fonds de roulement de 39 MUSD et d'écarts de change positifs, partiellement compensés par des dépenses d'investissement plus élevées de 50 MUSD.



Vallourec affiche, à la clôture de ce trimestre, une trésorerie nette de 183 MUSD, en amélioration de 116 MUSD par rapport au trimestre précédent, et ce, après 14 MUSD de rachats d'actions. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis 2009.



Côté prévisions, Vallourec anticipe un RBE Groupe au 3e trimestre 2026 entre 170 et 210 MUSD.



Pour le segment Tubes, les volumes devraient augmenter tandis que le RBE par tonne devrait diminuer par rapport au 2e trimestre 2026, en raison d'un mix moins favorable et de la hausse des coûts liée à la situation géopolitique au Moyen-Orient, qui devrait être en grande partie remboursée dans les trimestres à venir.



Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.



En outre, le spécialiste des tubes estime que le 2e semestre 2026 devrait être influencé par les facteurs suivants :



- Pour le segment Tubes, les volumes et les prix en Amérique du Nord devraient augmenter par rapport au 1er semestre 2026.



- A l'international, les volumes devraient progresser par rapport au 1er semestre 2026, en dépit de la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz qui affecte les délais de livraison dans certains pays. Le RBE par tonne est attendu en baisse par rapport au 1er semestre 2026, principalement en raison d'effets mix moins favorables et de coûts additionnels associés aux livraisons vers le Moyen-Orient.



- Pour le segment Mines et Forêts, la production vendue devrait s'établir entre 5 et 5,5 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année.



Par ailleurs, Vallourec confirme la distribution de près de 650 MEUR à ses actionnaires sur l'année calendaire 2026 dont 110 MEUR ont été alloués au programme de rachat d'actions. Le solde sera versé sous forme d'un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 EUR par action au titre de l'exercice 2026.