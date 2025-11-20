Valneva bien orienté après ses résultats à neuf mois

Valneva grimpe de 5% en début de séance à Paris, après la publication par la société de vaccins de ses résultats à fin septembre, marqués notamment par une forte réduction de sa consommation de trésorerie opérationnelle.



Il a essuyé une perte nette de 65,2 millions d'euros depuis le début de 2025, contre un bénéfice net de 24,7 MEUR sur les 9 premiers mois de 2024, qui avait bénéficié d'un produit exceptionnel de 90,8 MEUR provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV).



Son chiffre d'affaires a augmenté de 8,9% à 127 MEUR, dont des ventes en hausse de 6,2% à 119,4 MEUR, portées en particulier par son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro/Jespect, dont les ventes se sont accrues de 12,5% à 74,3 MEUR.



Valneva pointe aussi une forte réduction de sa consommation de trésorerie opérationnelle, à 28,4 MEUR sur les neuf premiers mois de 2025 contre 76,7 MEUR un an auparavant, et une trésorerie de 143,5 MEUR à fin septembre 2025.



Revendiquant aussi une flexibilité financière accrue grâce au succès du refinancement de la dette en octobre, il confirme ses objectifs 2025 tels que révisés début octobre, et indique poursuivre l'étude de Phase 3 VALOR contre la maladie de Lyme.