Valneva dans le vert malgré un avertissement et une réorganisation

Après une ouverture en net repli, le titre Valneva se reprend (+1,38%, à 2,565 euros). Le groupe a pourtant dévoilé des comptes trimestriels inférieurs aux prévisions et a abaissé certains de ses objectifs financiers annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des vaccins a généré un chiffre d' affaires de 30,9 millions d'euros, en baisse de 37,2%. Ce lourd repli s'explique principalement par l'arrêt de la distribution de produits de tiers, des décalages dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense, le changement de distributeur en Allemagne, ainsi que par l'enregistrement, au premier trimestre 2025, de ventes ponctuelles de deux produits en raison d'épidémies, qui ne se sont pas reproduites en 2026.



De son côté, l'Ebitda ajusté est passé de -0,6 à -18,2 millions d'euros.



En parallèle, la perte nette s'est sensiblement dégradée en passant de 9,2 à 32,1 millions d'euros, en raison de ventes plus faibles sur les trois premiers mois de l'exercice 2026.



Pour Stifel, ces résultats sont inférieurs aux attentes, tant au niveau du chiffre d'affaires que de l'Ebitda.



Objectifs et avis d'analystes



Au niveau des objectifs, Valneva vise désormais des ventes de produits entre 135 et 150 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, contre de 145 à 160 millions d'euros précédemment. Le chiffre d'affaires total devrait ainsi se situer entre 145 et 160 millions d'euros, contre de 155 à 170 millions d'euros auparavant. La société a, en outre, présenté un nouveau projet de réorganisation de ses activités qui passera par une réduction des effectifs de 10 à 15% à l'échelle mondiale et qui devrait entraîner une réduction significative d'environ 25 à 35% des charges opérationnelles en 2026.



Face à toutes ces données, Stifel a décidé de réduire sa cible de cours de 8,50 à 7,50 euros, tout en restant à l'achat du titre, notamment parce que les analystes sont confiants dans l'approbation du VLA15 (un candidat vaccin contre la maladie de Lyme) par les autorités sanitaires américaines, un catalyseur qui n'est pas intégré dans les cours.



Chez Portzamparc, la révision à la baisse des objectifs est liée à une tendance défavorable sur les vaccins du voyage liée au contexte géopolitique. Les analystes tablent sur 136 millions d'euros de ventes de produits cette année, soit le bas de la fourchette de la société. Ils estiment également que le plan de réorganisation annoncée est nécessaire et confirme que Valneva "a absolument besoin d'un catalyseur commercial majeur". L'objectif de cours est également abaissé de 5,60 à 4,80 euros, avec une recommandation à acheter.