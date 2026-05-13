Valneva dans le vert malgré un avertissement et une réorganisation
Après une ouverture en net repli, le titre Valneva se reprend (+1,38%, à 2,565 euros). Le groupe a pourtant dévoilé des comptes trimestriels inférieurs aux prévisions et a abaissé certains de ses objectifs financiers annuels.
Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des vaccins a généré un chiffre d' affaires de 30,9 millions d'euros, en baisse de 37,2%. Ce lourd repli s'explique principalement par l'arrêt de la distribution de produits de tiers, des décalages dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense, le changement de distributeur en Allemagne, ainsi que par l'enregistrement, au premier trimestre 2025, de ventes ponctuelles de deux produits en raison d'épidémies, qui ne se sont pas reproduites en 2026.
De son côté, l'Ebitda ajusté est passé de -0,6 à -18,2 millions d'euros.
En parallèle, la perte nette s'est sensiblement dégradée en passant de 9,2 à 32,1 millions d'euros, en raison de ventes plus faibles sur les trois premiers mois de l'exercice 2026.
Pour Stifel, ces résultats sont inférieurs aux attentes, tant au niveau du chiffre d'affaires que de l'Ebitda.
Objectifs et avis d'analystes
Au niveau des objectifs, Valneva vise désormais des ventes de produits entre 135 et 150 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, contre de 145 à 160 millions d'euros précédemment. Le chiffre d'affaires total devrait ainsi se situer entre 145 et 160 millions d'euros, contre de 155 à 170 millions d'euros auparavant. La société a, en outre, présenté un nouveau projet de réorganisation de ses activités qui passera par une réduction des effectifs de 10 à 15% à l'échelle mondiale et qui devrait entraîner une réduction significative d'environ 25 à 35% des charges opérationnelles en 2026.
Face à toutes ces données, Stifel a décidé de réduire sa cible de cours de 8,50 à 7,50 euros, tout en restant à l'achat du titre, notamment parce que les analystes sont confiants dans l'approbation du VLA15 (un candidat vaccin contre la maladie de Lyme) par les autorités sanitaires américaines, un catalyseur qui n'est pas intégré dans les cours.
Chez Portzamparc, la révision à la baisse des objectifs est liée à une tendance défavorable sur les vaccins du voyage liée au contexte géopolitique. Les analystes tablent sur 136 millions d'euros de ventes de produits cette année, soit le bas de la fourchette de la société. Ils estiment également que le plan de réorganisation annoncée est nécessaire et confirme que Valneva "a absolument besoin d'un catalyseur commercial majeur". L'objectif de cours est également abaissé de 5,60 à 4,80 euros, avec une recommandation à acheter.
Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.
La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.
Les revenus de l'activité commerciale croissante de Valneva contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.