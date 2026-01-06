Valneva entouré avec des propos de broker

Valneva bondit de près de 8%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme.

"Le vaccin bénéficie d'un mécanisme d'action validé et a déjà démontré des réponses d'anticorps robustes en phase II, sans problème de sécurité, nous rendant confiants dans les résultats de l'étude", indique le broker.



Stifel considère que ce catalyseur présente un rapport risque-rendement convaincant. "L'action Valneva offre l'un des profils risque-rendement les plus attractifs dans l'espace des biotechs européennes", juge-t-il plus largement.