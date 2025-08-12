Le laboratoire franco-autrichien qui avait suscité un engouement spectaculaire lors de la pandémie de Covid-19 pour la tentative de développement de son vaccin, a entamé un énergique rebond depuis le début du mois dernier.

Voilà bien longtemps que Valneva n’avait plus sursauté de la sorte. Le groupe a connu plusieurs bonnes nouvelles en l’espace de quelques semaines.

En juillet, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a levé la restriction temporaire sur l’utilisation d’Ixchiq chez les personnes âgées de 65 ans et plus, imposée en mai après 17 cas d’effets indésirables graves, dont deux décès. Ixchiq est le vaccin de Valneva contre le virus du chikungunya, maladie transmise par les moustiques tigres. Ce traitement est responsable de 8% des revenus semestriels.

Le comité de pharmacovigilance recommande toutefois de réserver la vaccination aux situations de risque et après une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque. La décision ouvre la voie à une levée similaire de la suspension aux États-Unis dans les prochains mois.

Dans le même temps, l’OMS a mis en garde sur un risque de répétition de l’épidémie mondiale de 2005/2006 partie de l’océan Indien. Valneva et Bavarian Nordic sont les deux seuls acteurs à disposer d’un vaccin commercialisé contre le chikungunya.

L’actualité récente n’en reste pas là. Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour la biotech européenne : Sanofi a racheté Vicebio pour 1,15 milliard de dollars, une biotech britannique spécialisée dans les vaccins respiratoires avec notamment un candidat combiné contre le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus humain. De son côté, Nordic Capital et Permira ont lancé une OPA sur Bavarian Nordic, le laboratoire danois évoqué précédemment et qui est spécialisé dans les vaccins et immunothérapies contre les maladies infectieuses et certains cancers. Il est notamment connu pour ses vaccins contre la variole, la variole du singe et le chikungunya. Enfin, il y a eu la flambée d’Abivax qui a présenté des bons résultats cliniques dans deux essais de phase 3 pour traiter la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Dans ce contexte, les spéculations sur une offre de Pfizer pour Valneva ou pour son actif Lyme ressurgissent.

Ces bons arguments se retrouvent aussi dans les chiffres puisqu’au premier semestre, Valneva a enregistré un chiffre d’affaires de 97,6 millions d’euros, soit une progression de 37,8 % par rapport à l’an dernier. Les performances des trois vaccins principaux sont très satisfaisantes avec :

Ixiaro/Jespect (+30,6 %, 54,7 millions d’euros), qui sont destinés à traiter l’encéphalite japonaise, une maladie virale grave transmise par des moustiques dans certaines régions d’Asie et du Pacifique. Ces traitements profitent d’une base de comparaison favorable et de livraisons au Département américain de la Défense.



Dukoral (+16,8 %, 17,4 millions d’euros), un vaccin oral contre le choléra et certaines diarrhées dues à Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC), destiné surtout aux voyageurs en zones à risque, bénéficie notamment d’une commande gouvernementale pour Mayotte.



Ixchiq (7,5 millions d’euros contre 1 million au S1 2024) monte en puissance grâce à une intensification du marketing et à des livraisons ciblées à La Réunion.

Le bas du compte de résultat est toujours en perte de 20,8 millions d’euros mais la trésorerie a augmenté par rapport à l’an dernier grâce à une plus faible consommation de cash. Cela permet ainsi une bonne visibilité sur les prochaines échéances trimestrielles.

Pour l’exercice en cours, Valneva maintient ses objectifs : un chiffre d’affaires attendu entre 180 et 190 millions d’euros, des dépenses de R&D comprises entre 90 et 100 M€, et une réduction de plus de 50 % de la consommation de trésorerie opérationnelle, à moins de 30 M€.

D’autres catalyseurs pourraient bien suivre et apporter un peu plus de spéculation puisque deux annonces majeures sont attendues :