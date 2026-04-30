Valneva lève un montant pouvant aller jusqu'à 84 millions d'euros
Valneva a annoncé le succès d'une offre réservée d'un montant de 84 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs.
Publié le 30/04/2026 à 08:46
Le produit net de l'offre, associé à la trésorerie existante, doit permettre de faire avancer le portefeuille existant de candidats vaccins différenciés, maximiser la croissance de l'activité commerciale génératrice de revenus et financer le fonds de roulement et les besoins généraux.