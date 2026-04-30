Elle comprend 37 millions d'euros à recevoir à la clôture de l'offre réservée et un montant total pouvant atteindre 47 millions d'euros, si la totalité des bons de souscription d'actions sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.

Le produit net de l'offre, associé à la trésorerie existante, doit permettre de faire avancer le portefeuille existant de candidats vaccins différenciés, maximiser la croissance de l'activité commerciale génératrice de revenus et financer le fonds de roulement et les besoins généraux.