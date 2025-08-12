Valneva : Oddo BHF confirme son conseil de 'surperformance'

Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Valneva, avec un objectif de cours inchangé à 7 euros.



Le broker rapporte que le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a progressé de 37,8% sur un an à 97,6 millions d'euros, soutenu notamment par la croissance d'Ixiaro (+31%) et Dukoral (+17%), ainsi que la montée en puissance d'Ixchiq (7,5 MEUR contre 1 MEUR au S1 2024). L'EBITDA ajusté ressort à -6 MEUR, meilleur que les attentes du consensus.



Le bureau d'analyses souligne que la société a confirmé ses objectifs 2025, incluant un chiffre d'affaires compris entre 180 et 190 MEUR et un cash burn opérationnel inférieur à 30 MEUR.



Le broker estime que le profil 'risque/rendement' du calendrier clinique est attractif avec des résultats de phase 3 pour le vaccin développé avec Pfizer contre la maladie de Lyme attendus fin 2025, ainsi que des avancées pour les programmes Zika et shigellose.