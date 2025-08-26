La FDA américaine a suspendu la licence d'Ixchiq, suspension qui entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente aux Etats-Unis de ce vaccin contre le chikungunya. Suite à cette annonce, Stifel a ajusté son objectif de cours à 9,5 EUR (contre 10 EUR précédemment) et cpnfirme sa recommandation d'achat.
La FDA a invoqué des préoccupations importantes en matière de sécurité.
Stifel a donc révisé ses prévisions de ventes pour Ixchiq, ramenant le pic de ventes à 34 millions d'euros contre 85 millions d'euros précédemment.
L'analyste estime que le lancement commercial d'Ixchiq n'est plus au coeur de l'argumentaire d'investissement, qui se concentre de plus en plus sur le vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15, en partenariat avec Pfizer).
'Nous considérons les résultats de la phase III attendus au quatrième trimestre 2025 comme l'un des catalyseurs risque/récompense les plus intéressants dans le secteur biotechnologique européen au cours des six prochains mois' souligne le bureau d'analyse.
