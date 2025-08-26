Valneva est une société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins prophylactiques pour les maladies infectieuses répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe adopte une approche hautement spécialisée et ciblée, appliquant son expertise approfondie à de multiples modalités vaccinales, en se concentrant sur la fourniture de solutions vaccinales de premier, de meilleur ou d'unique ordre. Valneva a de solides antécédents, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la R&D jusqu'à leur homologation, et commercialise actuellement deux vaccins de voyage exclusifs ainsi que certains vaccins de tiers en s'appuyant sur son infrastructure commerciale bien établie. Les revenus générés par ses activités commerciales en plein essor contribuent à l'avancement continu du portefeuille de vaccins de Valneva. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya et le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces mondiales pour la santé publique.