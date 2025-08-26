La FDA américaine a suspendu la licence d'Ixchiq, suspension qui entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente aux Etats-Unis de ce vaccin contre le chikungunya. Suite à cette annonce, Stifel a ajusté son objectif de cours à 9,5 EUR (contre 10 EUR précédemment) et cpnfirme sa recommandation d'achat. Stifel a donc révisé ses prévisions de ventes pour Ixchiq, ramenant le pic de ventes à 34 millions d'euros contre 85 millions d'euros précédemment.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ -8 fois et un rendement de 0%.
Valneva : Stifel a ajusté son objectif de cours
Publié le 26/08/2025 à 15:00
