Valneva : une perte nette essuyée au 1er semestre

Valneva fait état d'une perte nette de 20,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre un bénéfice net de 34 millions au premier semestre 2024, qui avait bénéficié de la vente du PRV (bon de revue prioritaire) en février 2024.



La société de vaccins a vu son EBITDA ajusté passer de +56,2 à -6 millions d'euros d'une année sur l'autre, malgré un chiffre d'affaires en croissance de 37,8% à 97,6 millions d'euros, dont des ventes augmentées d'un tiers à 91 millions.



'Nous avons également considérablement réduit nos dépenses et tiré parti de notre programme ATM pour accueillir deux nouveaux investisseurs de premier plan, spécialistes du secteur de la santé', souligne son directeur financier Peter Bühler.



Valneva confirme ses perspectives pour 2025, dont une croissance des ventes pour atteindre 170 à 180 millions d'euros, générant des flux de trésorerie positifs pour l'ensemble des activités commerciales, et un chiffre d'affaires de 180 à 190 millions.