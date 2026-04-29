Bonnes nouvelles pour l'enseigne basée à Seattle, qui renoue avec une forte croissance sur le premier trimestre de son année fiscale, grâce à des hausses de prix étonnamment bien absorbées dans ses cafés aux États-Unis.

Les ventes à surface comparable augmentent de 7,1 % en Amérique du Nord - où l'enseigne a entrepris de fermer 242 magasins depuis l'an dernier à la même époque, soit 1 % de son parc - et de 2,6 % à l'international, où elle poursuit au contraire son expansion à un rythme désormais mesuré.

En consolidé, le chiffre d'affaires augmente de 8,8 %, ce que d'aucuns auraient jugé improbable vu les tarifs déjà élevés pour lesquels l'enseigne est depuis longtemps notoirement réputée. Du reste, il lui fallait bien cela pour affronter une très sévère inflation de sa structure de coûts.

Starbucks, qui a battu en retraite en Chine où elle ne pouvait pas faire face à la guerre des prix que lançaient des enseignes concurrentes comme Luckin Coffee, est sans doute arrivée à un plateau en matière de croissance et d'expansion depuis trois ans.

C'est donc désormais vers l'optimisation de son réseau que ses efforts doivent se concentrer. Nommé l'an dernier au poste de directeur général après l'erreur de casting Laxman Narasimhan, auréolé du spectaculaire redressement de Chipotle, Brian Niccol démarre très fort son nouveau mandat, ayant pris des mesures que d'aucuns auraient jugées irréalistes.

La hausse du ticket moyen et de la fréquentation de ses cafés permettent ainsi à Starbucks de renouer avec un solide profit d'exploitation, tandis que les flux de trésorerie retrouvent un peu d'oxygène suite à la cession partielle des opérations en Chine et au ralentissement du programme d'investissement là-bas.

Il est tout à fait remarquable que Starbucks - une enseigne qui divise traditionnellement fortement le public entre ses fans et ses détracteurs - soit ainsi parvenu à augmenter ses prix sur un marché ultra-concurrentiel où il était déjà régulièrement brocardé pour ses additions élevées. Un tel développement semble en tout cas attester de la loyauté à toute épreuve de ses clients.

Les investisseurs, il faut le dire, maintiennent depuis longtemps une loyauté similaire envers l'enseigne. Après avoir touché un plus bas à l'été 2024, à un multiple de vingt fois le profit d'exploitation, la valorisation du groupe est revenue caresser ses plus hauts historiques de quarante fois le profit d'exploitation.

Voir également Starbucks entend rompre avec cinq années de surplace boursier, publié l’an dernier dans ces mêmes colonnes.