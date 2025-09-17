La capitalisation boursière du groupe propriétaire des marques Salomon, Arc'teryx et Wilson, entre autres, a plus que doublé depuis sa première cotation aux Etats-Unis au début de 2024.

Il est vrai que le groupe – autrefois un conglomérat finlandais dont le principal segment d’activité était le tabac – a connu une croissance météorique : son chiffre d'affaires a doublé en cinq ans, tandis que son bénéfice d'exploitation triplait et que sa rentabilité atteignait celle d'un comparable comme Levi's.

Par le passé, Amer a emprunté agressivement pour financer cette expansion. Jusqu'en 2021, sa charge d'intérêts consommait ainsi davantage que son bénéfice d'exploitation et, à son pic en 2021, la dette approchait sept milliards de dollars. L'augmentation de capital était donc nécessaire pour viabiliser l'ensemble.

La situation est désormais assainie, avec une dette nette de 1,1 milliard de dollars qui devrait représenter d'ici la fin de l'année 2025 moins de deux années de profits cash, ou cash-flows libres. Cette accélération de la performance commerciale a poussé la valorisation à un multiple de presque trente fois l'EBITDA – la même que commandait Lululemon durant sa phase d'expansion.

On retrouve justement au capital d'Amer Dennis Wilson, le fondateur de Lululemon, second actionnaire derrière le chinois Anta Sports. Ce dernier utilise les trois marques phares Arc'teryx, Salomon et Wilson pour mener une stratégie d'expansion authentiquement globale, tant en Asie qu'en Europe et aux États-Unis.

Cette valorisation de star s'apparente à un pari des investisseurs sur un remake du succès de Deckers Outdoors, propriétaire entre autres de marques de chaussures de running On et Hoka. À ce stade, Amer jouit même d'un meilleur multiple d'EBITDA que Deckers, malgré des marges deux fois moindres et une position financière bien moins confortable que ce dernier.

Les quatre derniers trimestres ont vu une croissance moyenne des ventes de 20 %, positive sur tous les continents mais particulièrement spectaculaire en Chine, où les marques d'Amer font un carton.