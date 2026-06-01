Depuis l'explosion des grands modèles de langage, le spécialiste de la recherche et de l'analyse de données - via son produit phare, le moteur Elasticsearch - s'est repositionné en support de l'intelligence artificielle.

Pour la société basée à San Francisco, l’opportunité et les synergies d'accompagner la plus grande révolution technologique du siècle sont évidentes. Est-elle transformée, ou en passe de l'être ? Les résultats annuels publiés en fin de semaine dernière étaient attendus de pied ferme par les observateurs pour répondre à cette question.

Elastic affiche ainsi une hausse de son chiffre d'affaires de 17% en douze mois, c’est-à-dire peu ou prou comme les deux années précédentes. La performance de croissance attendue en 2027 est largement en deçà, ce qui, après avoir causé un repli du cours du titre, n'a pas empêché celui-ci de remonter en flèche.

Difficile de ne pas souligner que le rythme de croissance reste ancré sur une trajectoire descendante depuis dix ans, époque à laquelle il évoluait sur ou proche d’un territoire à trois chiffres, sans qu’une inflexion de tendance ne semble se profiler.

C’est que, sur la recherche, si le moteur d'Elastic reste souvent le choix des équipes techniques sophistiquées, il affronte tout de même la concurrence d'alternatives comme Algolia, plus facile à déployer, de Coveo ou d'OpenSearch, ce dernier offert en accès libre.

Sur l'observabilité aussi, la concurrence de la très populaire solution open source Grafana représente un défi supplémentaire pour Elastic, généralement considéré comme le second choix après Datadog. Tandis que la concurrence est pléthorique sur le volet cybersécurité, dominé par Microsoft et quelques pure players.

C'est donc sur l'IA générative que se livrera vraisemblablement la nouvelle guerre. Sans surprise, Elastic n'est pas le seul à s’y engager. Il a pour lui l'avantage d'offrir une plateforme intégrée de déjà capitaliser sur une gigantesque base d'utilisateurs ; le désavantage de ne pas être un "pure player", justement.

La monétisation reste un enjeu central pour Elastic, dont le cours du titre fait du surplace depuis son introduction en bourse il y a sept ans. Si le chiffre d'affaires a sextuplé sur la période, le taux de croissance ne cesse de ralentir, on l’a dit.

En parallèle, le nombre d'actions en circulation a doublé lui aussi - effet dilutif des stock-options oblige - et la profitabilité demeure anémique, malgré une amélioration notable ces derniers temps.

Elastic, qui conserve un très bon bilan et affiche une valeur d’entreprise de six milliards de dollars, évolue tout de même avec un EBITDA positif désormais, et se trouve valorisé à trois fois son chiffre d'affaires. Attention aussi à ne pas extrapoler le bénéfice de 2026, qui découle d'un gain fiscal exceptionnel.

Comme beaucoup d'autres anciennes stars du SaaS abattues par l'explosion de la bulle du secteur à l'automne 2021 - la fameuse "SaasMargeddon" -, Elastic a annoncé un programme de rachats d'actions de 500 millions de dollars à l’automne dernier, déjà consommé aux deux tiers.