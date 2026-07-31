L'essentiel :

- Vantiva projette de transférer la cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris vers Euronext Growth.

- L'assemblée générale des actionnaires est convoquée le 23 septembre 2026 pour se prononcer sur ce projet.

- Le transfert vise à adapter le cadre boursier à la taille économique de Vantiva et à réduire les contraintes réglementaires et coûts.



Le 30 juillet 2026, le Conseil d'administration de Vantiva a décidé d'engager un projet de transfert de la cotation de ses actions ordinaires du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'adaptation du cadre boursier de la société à sa dimension économique, avec pour objectif d'alléger les contraintes réglementaires et les coûts liés à la cotation, tout en conservant les avantages de la cotation.



Vantiva remplit actuellement les conditions d'éligibilité à ce transfert, notamment une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros et une diffusion des actions dans le public d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros. Le projet sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires, convoquée pour le 23 septembre 2026. En cas d'accord, la société demandera la radiation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth via une procédure accélérée, sans émission de nouvelles actions. Les détenteurs d'actions n'auront aucune démarche à effectuer.



Parmi les conséquences principales du transfert, Vantiva prévoit de conserver certaines règles de gouvernance et de communication financière, notamment le référentiel comptable IFRS et le comité d'audit. La société restera soumise pendant trois ans au régime des offres publiques obligatoires et aux obligations d'information relatives aux franchissements de seuils. Après cette période, seules les déclarations de franchissements des seuils de 50% et 90% du capital ou des droits de vote seront requises auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.



Le calendrier prévisionnel indique que, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA, la radiation des actions d'Euronext Paris et l'admission sur Euronext Growth pourraient intervenir au plus tôt à partir du 23 novembre 2026. Le calendrier précis sera communiqué ultérieurement.



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