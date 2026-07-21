Var Energi met la main sur BlueNord, Swatch perd le tempo

Coup de force en mer du Nord, Var Energi engloutit BlueNord pour 1,3 MdUSD et enfante le plus gros producteur indépendant européen, pendant que Julius Baer douche les espoirs d'un retour rapide des rachats d'actions. La Suisse encaisse, Schindler descend d'un étage sur une demande atone, quand Swatch rate son coup malgré un frémissement chinois.

Actions en hausse :



Var Energi (+5%) : signe une double actualité, le pétrolier norvégien avale son compatriote BlueNord pour 1,3 MdUSD (créant le plus grand producteur indépendant européen à 450 000 barils/jour) et publie un bénéfice net multiplié par 4 au 2e trimestre à 839 MUSD. Le contrôlé par Eni maintient ses prévisions de production 2026 et confirme un dividende trimestriel de 350 MUSD.



Virbac (+4%) : le titre du laboratoire vétérinaire français salue une croissance organique de 7,4% au premier semestre, qui lui permet de rehausser ses ambitions annuelles vers la borne haute de ses prévisions de chiffre d'affaires. Le groupe cible désormais une marge opérationnelle ajustée de 17% pour 2026.



Leonardo (+2%) : décroche un contrat de 200 MEUR au Salon aéronautique de Farnborough pour la fourniture de 11 hélicoptères civils à un opérateur du Moyen-Orient, livraisons prévues d'ici 2028. Le groupe italien de défense renforce sa présence sur le segment civil, secours et soutien énergétique.



BE Semiconductor (+2%) : profite du relèvement de recommandation d'AlphaValue/Baader Europe (de vendre à alléger, objectif 220 EUR), le

bureau tablant sur une pénurie persistante d'advanced packaging chez les grands fabricants de puces. Cette dynamique porte également ASML et STMicroelectronics, également en hausse de 2%.



Actions en baisse :



Schindler Holding (-6%) : le fabricant suisse d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques est sanctionné par des résultats semestriels en demi-teinte, où la progression du bénéfice net ne compense pas un repli du chiffre d'affaires qui trahit une croissance atone. La meilleure rentabilité affichée au 2e trimestre ne suffit pas à rassurer les investisseurs sur la solidité de la demande.



Boliden Ab (-4%) : rate son 2e trimestre avec un chiffre d'affaires en dessous des attentes, les événements sismiques à Garpenberg ayant paralysé la production. Le minier suédois voit son résultat d'exploitation également manquer le consensus, plombé par le retard sur la montée en puissance du site d'Odda.



Julius Bär Gruppe (-4%) : paie ses avertissements malgré une collecte nette de 5,7 MdsCHF au 1er semestre au-dessus des attentes et un bénéfice net multiplié par 2 à 672 MCHF. Le gestionnaire de fortune suisse alerte le marché que les mesures de réduction des risques pèseront jusqu'en 2027, et refuse toujours de dater la reprise des rachats d'actions.



Swatch Group (-3%) : le numéro un mondial de l'horlogerie publie des résultats semestriels en demi-teinte: si les ventes progressent et que le redémarrage des détaillants en Chine constitue un signal encourageant, le bénéfice opérationnel manque les attentes du marché.