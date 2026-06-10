VAT Group dans le vert, des propos d'UBS en soutien

VAT Group gagne 1,5% à 617 CHF et surperforme ainsi la tendance à Zurich (+0,3% sur le SMI), aidé par des propos positifs d'UBS, qui remonte son objectif de cours sur le titre, voyant le groupe "encore au début d'un cycle très fort dans les semi-conducteurs".

Tout en réaffirmant sa recommandation "achat", la banque suisse remonte son objectif de cours de 650 à 745 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 23% pour l'action du fournisseur de vannes à vide pour la fabrication de semi-conducteurs, par rapport à son cours de clôture de la veille.



UBS s'attend à ce que les dépenses d'investissement (CAPEX) en équipements de fabrication de plaquettes (WFE, pour Wafer Fabrication Equipment) destinés aux semi-conducteurs fassent plus que doubler, atteignant 247 MdsUSD d'ici 2028 contre 116 MdsUSD en 2025, "une forte croissance avec un risque de hausse du consensus pour VAT".