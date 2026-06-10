VAT Group dans le vert, des propos d'UBS en soutien
VAT Group gagne 1,5% à 617 CHF et surperforme ainsi la tendance à Zurich (+0,3% sur le SMI), aidé par des propos positifs d'UBS, qui remonte son objectif de cours sur le titre, voyant le groupe "encore au début d'un cycle très fort dans les semi-conducteurs".
Publié le 10/06/2026 à 10:57
UBS s'attend à ce que les dépenses d'investissement (CAPEX) en équipements de fabrication de plaquettes (WFE, pour Wafer Fabrication Equipment) destinés aux semi-conducteurs fassent plus que doubler, atteignant 247 MdsUSD d'ici 2028 contre 116 MdsUSD en 2025, "une forte croissance avec un risque de hausse du consensus pour VAT".