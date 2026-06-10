Tout en réaffirmant sa recommandation "achat", la banque suisse remonte son objectif de cours de 650 à 745 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 23% pour l'action du fournisseur de vannes à vide pour la fabrication de semi-conducteurs, par rapport à son cours de clôture de la veille.

UBS s'attend à ce que les dépenses d'investissement (CAPEX) en équipements de fabrication de plaquettes (WFE, pour Wafer Fabrication Equipment) destinés aux semi-conducteurs fassent plus que doubler, atteignant 247 MdsUSD d'ici 2028 contre 116 MdsUSD en 2025, "une forte croissance avec un risque de hausse du consensus pour VAT".