L'essentiel :

- Vaziva reçoit l'agrément officiel de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).

- L'entreprise devient un nouvel émetteur de titres-restaurant dématérialisés.

- La solution est intégrée à une carte multi-avantages déjà utilisée par plusieurs entreprises et collectivités.



Vaziva a obtenu l'agrément officiel de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR). Cette autorisation lui permet d'émettre et de gérer des titres-restaurant dématérialisés, rejoignant ainsi les acteurs historiques du secteur.



La société déploie une solution intégrée à sa carte multi-avantages, adoptée par de nombreuses entreprises et collectivités. Cette offre vise à simplifier le quotidien des restaurateurs en proposant un modèle d'acceptation et de remboursement plus fluide, soutenu par une architecture technologique unifiée et une politique de frais optimisée.



Vaziva prévoit d'élargir progressivement le périmètre d'acceptation à des restaurateurs non encore référencés par la CNTR, avec une perspective de déploiement à l'échelle européenne pour les entreprises multi-sites. L'offre répond aux attentes des restaurateurs indépendants en matière de simplicité, prévisibilité et maîtrise des coûts.



Pour les directions des ressources humaines, l'arrivée de Vaziva constitue une alternative intégrée à une carte multi-avantages unique couvrant titres-restaurant, mobilité, culture, loisirs et cadeaux. Les salariés détenteurs de cette carte pourront recevoir leurs titres-restaurant sur le même support grâce à une offre multi-wallets ségrégués.



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