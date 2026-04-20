Vendredi à Wall Street : l'éphémère réouverture d'Ormuz acclamée

Les marchés américains ont terminé la semaine en nette hausse, portés par un apaisement des tensions géopolitiques et une chute marquée des prix du pétrole après l'éphémère réouverture du détroit d'Ormuz. Le S&P 500 a progressé de 1,2% à 7 126 points, le Dow Jones a gagné 1,79% à 49 447,4 points et le Nasdaq 100 a avancé de 1,29% pour atteindre 26 672,4 points.

Cette dynamique s'est inscrite dans le sillage de l'annonce, la veille, d'un cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël, visant à suspendre les hostilités avec le Hezbollah, une nouvelle qui laissait espérer des négociations plus larges entre Washington et Téhéran.



Dans ce contexte, l'Iran a annoncé une réouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale, une nouvelle qui a donc permis à Wall Street de clôturer la séance de vendredi sur des gains vigoureux.



Néanmoins, le maintien du blocus naval américain des ports iraniens a amené l'Iran à refermer le détroit dès le lendemain, et en ce début de semaine, l'incertitude reste entière sur une reprise de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, alors même que le cessez-le-feu décidé il y a deux semaines doit bientôt arriver à son terme.



Reflétant l'accalmie géopolitique temporaire, le baril de WTI a reculé à 83,15 USD, tandis que le Brent s'est établi à 90,65 USD vendredi, une détente qui a soutenu les valeurs liées au transport et aux loisirs, particulièrement sensibles aux coûts énergétiques.



Les titres de Royal Caribbean, United Airlines, Delta Air Lines, Carnival et Norwegian Cruise Line ont ainsi fortement progressé. À l'inverse, les valeurs énergétiques comme Occidental Petroleum, Valero, Exxon Mobil ou APA Corp ont évolué en baisse.



Parmi les valeurs individuelles, Netflix a chuté de 9,72%, signant l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Les investisseurs ont sanctionné le maintien des prévisions de marge du groupe, malgré une structure de coûts potentiellement allégée après l'abandon du projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery.



Les marchés resteront attentifs cette semaine aux événements géopolitiques, mais aussi à une nouvelle vague de publications d'entreprises. Les résultats de groupes majeurs comme Tesla, Intel ou SK Hynix seront particulièrement scrutés afin d'évaluer la capacité des géants technologiques à soutenir la dynamique haussière.