L'épisode en cours sur 2CRSi me permet de rappeler que le produit que vend un fonds baissier n'est pas un rapport PDF. Il vend surtout du doute. Le rapport finit par être englouti, même quand il est publié en plusieurs exemplaires version saga. On lui oppose des communicants de crise, des auditeurs, des serments de transparence. Parfois, on gagne même la bataille de la com'.

Le doute, c'est autre chose. Il ne se périme pas, ou alors longtemps après. Une fois qu'un vendeur à découvert a planté son nom sur une société, la défiance s'installe durablement. La cible peut se défendre de toutes les manières qu'elle veut, la tache est indélébile.

Le rapport lui-même n'est pas anodin, bien sûr. Il reste l'instrument de la bascule. Avant sa publication, le vendeur à découvert n'est qu'un investisseur masqué qui a pris un pari baissier. Dès qu'il est rendu public, les plus-values sont encaissées.

Un bruit qui court

Pour autant, et contrairement à la légende, le fonds baissier part rarement de zéro pour mettre un coup de projecteur sur ce que le marché n'a pas vu. Le plus souvent, il documente un malaise qui flottait déjà dans l'air. Une structure de holding en poupées russes chez Casino, une machine à acquisitions un peu trop discrète chez Eurofins (et le souvenir d'une augmentation de capital surgie de nulle part puis annulée quelques jours plus tard), un multiple trop généreux et un actionnaire chinois encombrant chez Vusion, une croissance par rachats en série et un vernis technologique un peu excessif chez Solutions 30.

Le fonds n'est donc pas forcément à l'origine de la suspicion, mais c'est lui qui documente et qui monétise. Il le fait d'ailleurs parfois de façon agressive, en exploitant la zone grise de la réglementation sur la manipulation de cours. La plupart du temps, ces rapports à charge ont un impact immédiat (une chute boursière vertigineuse) et un impact sur la durée (une décote durable), même si la cible parvient tant bien que mal à se blanchir.

Mais parfois, ce qu'ils révèlent est tellement gros que les entreprises disparaissent. Ce fut le cas avec la société espagnole Gowex, opérateur télécom basé sur du vent. Ou avec la fintech allemande Wirecard, gigantesque arnaque multinationale. On mesure ainsi le rôle crucial que les vendeurs à découvert assument parfois : repérer les sociétés qui étaient parvenues à mystifier le marché.

Quelques vendeurs à découvert célèbres actifs ou qui ont opéré récemment : Muddy Waters, Gotham City Research, Shadowfall, Viceroy Research, Grizzly Research, Citron Research, Hindenburg Research.

Quelques sociétés qui ont été ciblées ces dernières années en Europe : Wirecard, Steinhoff, Gowex, Casino, NMC Health, Solutions 30, Temenos, Grifols, Burford Capital, Grenke, Eurofins, Boohoo, Vusion.