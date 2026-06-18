Sur un marché domestique en recul pour la 3e année consécutive, Vente Unique continue de croitre tout en dupliquant son modèle de croissance rentable dans toute l'Europe. Le groupe, maintenant propriétaire de la marque Habitat, réalise 54% de ses ventes à l'international et compte à terme couvrir toute l'Europe, toujours avec le souci de maîtriser la logistique et la satisfaction clients.

Sacha Vigna, comment expliquez-vous que l’accélération de la croissance du Groupe (+15,3% au S1 dont +18.9% au T2) et surtout de sa marge brute (+18.9% au S1) ne s’accompagne pas d’un effet de levier opérationnel ?

Dans un environnement contrasté sur le marché de l’ameublement, cette nouvelle croissance de notre taux de marge brute, qui atteint 60,9% sur le semestre (+1.9 point) valide la proposition de valeur élaborée par le Groupe, facilitée par un site internet encore plus esthétique, avec une expérience client enrichie et une désirabilité accrue par la mise en scène des produits favorisée par l’IA. Le taux de marge est également tiré par les commissions issues de la place de marché. La mise en service du second site logistique du Groupe dans l’Allier explique pour 1 point l’effritement de la marge d’Ebitda ajusté (-0.6 point à 10,8%). Nous avons en effet eu recours à des personnels intérimaires et à des transferts de stocks entre nos deux sites logistiques, ce qui a occasionné des coûts non récurrents que nous ne retrouverons pas au second semestre. Les autres charges opérationnelles sont restées globalement maîtrisées, même si la poursuite du déploiement du Groupe dans plusieurs pays européens a engendré 0.7 point de frais de transport et de vente et 1 point en termes de frais marketing supplémentaires. Finalement, seuls les frais de personnel sont restés stables en proportion, notamment grâce à l’IA, mais le résultat opérationnel courant reste en progression de 3.5% sur un an, à 6.9 M€ et le résultat net semestriel en progression de 2.5% à 5.0 M€.

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel depuis 2023 (source : société)

Le semestre a également été marqué par l’acquisition pour 11 M€ de la marque Habitat, deux ans après la reprise de la licence à votre maison mère, CAFOM. Quels éléments pouvez-vous nous communiquer (CA, marges) sur le redéploiement de cette marque que vous qualifiez d’ « iconique » ?

Lors de son premier exercice d'exploitation par Vente-unique.com clos au 30 septembre 2025, la marque Habitat a généré un chiffre d'affaires de 10 M€, conforme à nos attentes. Nous ne communiquons pas le chiffre d’affaires semestriel réalisé par Habitat, qui reste en phase de relance, non seulement en France mais depuis quelques mois dans 8 pays voisins. Nous sommes heureux de voir que la satisfaction client, au cœur de notre ADN, est à la hauteur de nos exigences, en témoigne la note 4.5 atteinte par Habitat auprès du site Trustpilot. Quant à la marge d’Habitat, je peux juste vous dire qu’elle est plus élevée que sur Vente-Unique, conformément à son positionnement premium.

Quels sont les autres moteurs de la croissance des années cinq années à venir ? A quel rythme comptez-vous croitre ?

Sur un marché européen de l’ameublement attendu en croissance de 5% par an (Source : Europe Furrniture Market Report), tiré par des ventes en ligne en croissance de 10% par an, nous ambitionnons de faire croitre continuellement notre part de marché. Nous avons cru de 17% (en volume d’affaires) par an entre 2021 et 2026 et ambitionnons de maintenir ce rythme d’ici 2030. Cela passera par la conquête de parts de marché dans les 16 pays européens où nous sommes déjà présents et l’ouverture de nouveaux pays, dont 4 dans les prochains mois : Finlande, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie. Dans chaque pays, il s’agit d’augmenter continuellement le nombre de clients grâce à la progression des ventes en ligne, à la réduction du nombre d’acteurs crédibles, à une augmentation continue du nombre de produits disponibles et à une diversification des sources de revenus (commissions sur les ventes « place de marché » dont le poids peu encore quasiment doubler, lancement du retail media dans les prochains mois).

Quel sera l’étape d’après au niveau logistique ?

Nos capacités logistiques suivent « en escalier » notre croissance. L’ouverture récente de Montbeugny dans l’Allier nous permet d’augmenter de 75% nos surfaces logistiques, à 145 000 m2. Nous sommes ainsi capables de livrer en moins de 10 jours tous les pays couverts. Compte tenu d’un délai de l’ordre de trois ans entre un nouveau projet logistique et sa concrétisation, nous nous laissons un peu de temps avant d’envisager un 3e site, probablement à l’international.

Une logistique maitrisée, principale barrière à l’entrée du Groupe (source : société)

Comment ressentez-vous la nouvelle pression concurrentielle chinoise ? Cela vous coute-t-il des points de marge pour rivaliser en termes de budget de référencement ?

L’offensive vient principalement de Temu, dont le positionnement prix ne nous affecte pas à ce stade. Sinon, elle nous est plutôt favorable via la market place où nos principaux vendeurs sont chinois. Nous restons extrêmement vigilants sur nos dépenses de référencement, privilégiant l’attractivité de notre offre (visuel, pricing).

Compte de résultat simplifié du Groupe (source : société)

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel