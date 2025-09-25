Les ventes de véhicules neufs aux États-Unis connaissent une dynamique plus forte qu’anticipé, soutenue par la crainte d’une hausse prochaine des prix liée aux droits de douane et à la fin des incitations fiscales pour les véhicules électriques. Les consommateurs avancent leurs achats pour se prémunir contre ces évolutions, ce qui a permis au marché de dépasser les prévisions établies plus tôt dans l’année.

Selon Cox Automotive, les ventes devraient atteindre 16,1 millions d’unités en 2025, contre 15,6 à 15,7 millions initialement projetées. Ce volume dépasserait légèrement les quelque 16 millions de véhicules vendus en 2024. La progression est estimée à 4,6% sur un an, un rythme alimenté par un phénomène d’achat anticipé, avec deux pics récents liés aux annonces tarifaires du président Donald Trump et à l’expiration du crédit d’impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 dollars pour les véhicules électriques.

Cox Automotive anticipe toutefois un ralentissement dès le quatrième trimestre, avec des ventes annualisées actuellement proches de 16,3 millions d’unités qui devraient fléchir en 2026. Le retrait progressif des incitations fiscales et l’intégration des droits de douane dans les prix devraient peser sur la demande. Certains allègements réglementaires et avantages fiscaux pour les entreprises ont permis jusqu’ici aux constructeurs d’absorber une partie des surcoûts.

Sur le plan concurrentiel, General Motors ressort comme le principal bénéficiaire de ce regain d’activité, avec un gain d’un point de part de marché en un an. Toyota et Hyundai progressent de 0,6 point chacun, devant Ford à +0,4 point. À l’inverse, Nissan, Volkswagen, Subaru et Tesla perdent du terrain, tandis que Stellantis poursuit sa baisse structurelle. Les résultats de ventes du troisième trimestre seront publiés dès la semaine prochaine, avant les résultats financiers attendus fin octobre.