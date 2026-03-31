BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia Environnement, à la suite d'une cession d'actions hors et sur le marché.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 36 796 254 actions Veolia représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote du groupe de services aux collectivités.