Veolia annonce avoir remporté le contrat d'exploitation et de maintenance de l'usine de dessalement à usage multiple d'Aguas Pacífico à Valparaíso, la première du Chili, devant cinq autres grandes entreprises qui participaient à l'appel d'offres.

Ce contrat, d'une durée initiale de quatre ans, comprend des clauses de renouvellement jusqu'en 2040 et porte sur l'exploitation et la maintenance de l'usine de dessalement, ainsi que du système de pompage de 105 km de long.

L'exploitation de l'usine de dessalement d'Aguas Pacífico, dont le débit atteindra 1000 litres par seconde, reposera sur l'utilisation à 100% d'énergies renouvelables et sur l'emploi de 60% d'effectifs locaux.

Elle prévoit la fourniture d'eau aux services sanitaires ruraux de Limache et Olmué touchés par la sécheresse, ainsi que l'utilisation des technologies les plus avancées pour les systèmes de captage et de rejet en mer afin de protéger l'océan.