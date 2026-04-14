Veolia cible 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2030 sur les marchés des data centers et des semi-conducteurs

Veolia accélère sa croissance dans les secteurs des data centers et de la microélectronique, avec un objectif d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel sur ces deux marchés d'ici 2030. Le groupe entend s'appuyer sur ses technologies propriétaires et son expertise mondiale pour répondre à la demande croissante de solutions intégrées en matière de gestion de l'eau, de production d'énergie locale et de traitement des déchets dangereux.

Par ailleurs, le spécialiste mondial des prestations de services à l'environnement prévoit de tirer pleinement parti du potentiel des solutions numériques et basées sur l'intelligence artificielle pour soutenir son plan d'efficacité récurrent, ciblant plus de 350 MEUR par an. Le groupe vise notamment à doubler la part des gains d'efficacité issus du numérique et de l'IA pour atteindre 50% de l'efficacité opérationnelle d'ici 2030, contre 23% en 2025.



La demande de capacité des data centers devrait tripler d'ici 2030, portée par l'expansion rapide des infrastructures numériques à grande échelle, du cloud et de l'IA.



Parallèlement, la microélectronique devient un enjeu géopolitique majeur, marqué par une diversification et une relocalisation de la production afin de préserver la souveraineté nationale, le secteur annonçant une croissance de 26% rien que pour l'année 2026.



Cette croissance exponentielle accentue la pression croissante sur les ressources stratégiques. La fabrication de semi-conducteurs et les data centers consomment en effet de grandes quantités d'eau et d'énergie.



En outre, la production de puces électroniques dépend également d'une production d'eau ultra-pure, essentielle à sa performance. D'ici 2030, la consommation totale d'eau des data centers et de la fabrication de semi-conducteurs devrait égaler celle de 46 millions de personnes, soit l'équivalent de la population des zones métropolitaines de New York, Los Angeles et Paris réunies.