Veolia et Amazon collaborent dans les eaux usées pour le refroidissement des data centers

Veolia a dévoilé une collaboration avec Amazon afin de déployer la réutilisation des eaux usées pour le refroidissement des data centers.

Grâce à cet accord, les deux sociétés vont pouvoir réduire la consommation d'eau dans les data centers et développer la réutilisation des eaux usées traitées dans les opérations d'Amazon dans le Mississippi, contribuant ainsi à la résilience hydrique locale tout en soutenant l'objectif du géant américain d'atteindre une empreinte eau positive dans l'ensemble de ses opérations directes de date centers d'ici 2030.



La première installation devrait être opérationnelle en 2027 et deviendra le premier data center d'Amazon dans le Mississippi à utiliser de l'eau recyclée pour le refroidissement. Le Français va déployer des systèmes de traitement autonomes, innovants et conteneurisés qui transformeront les effluents provenant de stations d'épuration voisines et d'autres sources disponibles en eau de refroidissement répondant aux normes de qualité requises pour les processus industriels.



Une fois pleinement opérationnel, le projet devrait permettre de réutiliser plus de 314 millions de litres d'eau potable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 760 foyers américains, et correspondant au volume d'eau que le data center aurait autrement prélevé dans les nappes phréatiques et les ressources locales en eau potable.



Dans le cadre de cette collaboration stratégique plus large, Amazon Web Services (AWS) va continuer de soutenir Veolia dans le développement de solutions intégrant l'IA afin d'offrir une optimisation des processus en temps réel, une maintenance prédictive et une intelligence opérationnelle, permettant de maximiser l'efficacité et réduisant la consommation de ressources dans l'ensemble du réseau mondial des opérations de traitement de l'eau de Veolia.