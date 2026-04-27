Grâce à cet accord, les deux sociétés vont pouvoir réduire la consommation d'eau dans les data centers et développer la réutilisation des eaux usées traitées dans les opérations d'Amazon dans le Mississippi, contribuant ainsi à la résilience hydrique locale tout en soutenant l'objectif du géant américain d'atteindre une empreinte eau positive dans l'ensemble de ses opérations directes de date centers d'ici 2030.
La première installation devrait être opérationnelle en 2027 et deviendra le premier data center d'Amazon dans le Mississippi à utiliser de l'eau recyclée pour le refroidissement. Le Français va déployer des systèmes de traitement autonomes, innovants et conteneurisés qui transformeront les effluents provenant de stations d'épuration voisines et d'autres sources disponibles en eau de refroidissement répondant aux normes de qualité requises pour les processus industriels.
Une fois pleinement opérationnel, le projet devrait permettre de réutiliser plus de 314 millions de litres d'eau potable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 760 foyers américains, et correspondant au volume d'eau que le data center aurait autrement prélevé dans les nappes phréatiques et les ressources locales en eau potable.
Dans le cadre de cette collaboration stratégique plus large, Amazon Web Services (AWS) va continuer de soutenir Veolia dans le développement de solutions intégrant l'IA afin d'offrir une optimisation des processus en temps réel, une maintenance prédictive et une intelligence opérationnelle, permettant de maximiser l'efficacité et réduisant la consommation de ressources dans l'ensemble du réseau mondial des opérations de traitement de l'eau de Veolia.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (39,8% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (34,8% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (25,4% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Etats-Unis (10,5%), Allemagne (7%), Espagne (6,8%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,7%), République tchèque (4,9%), Australie (4,6%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Hongrie (2,4%), Maroc (2,1%), Chine (2%), Chili (1,8%), Japon (1,4%), Hong Kong (1,3%), Slovaquie (1,1%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.