En proposant à ses équipes de souscrire directement ou indirectement au capital, la direction affiche une double ambition : renforcer la position des salariés en tant que premier actionnaire du groupe et mobiliser ses forces internes autour de GreenUp. Ce nouveau plan stratégique vise à accélérer le déploiement de solutions mondiales en faveur de la décarbonation, de la dépollution et de la régénération des ressources.
Validée par le conseil d'administration à la suite de l'assemblée générale mixte du 23 avril 2026, l'offre porte sur un volume maximal de 14 834 468 actions, ce qui représente environ 2 % du capital social du groupe.
Une décote de 15 % pour les collaborateurs dans 56 pays
Le dispositif, déployé dans le cadre des Plans d'Épargne Groupe (PEG et PEGI), cible les salariés de Veolia Environnement SA et de ses filiales dans 56 juridictions à travers le monde, à condition de justifier d'une ancienneté d'au moins trois mois. Les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le PEG sont également éligibles (hors abondement), tandis qu'un mécanisme spécifique (Share Incentive Plan) est prévu pour le Royaume-Uni.
Sur le plan financier, les salariés bénéficieront de conditions préférentielles : le prix de souscription sera basé sur la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes de l'action Veolia sur Euronext Paris durant les 20 jours de bourse précédant le 29 juillet 2026, et une décote attractive de 15 % sera appliquée sur ce prix de référence.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (39,8% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (34,8% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (25,4% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Etats-Unis (10,5%), Allemagne (7%), Espagne (6,8%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,7%), République tchèque (4,9%), Australie (4,6%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Hongrie (2,4%), Maroc (2,1%), Chine (2%), Chili (1,8%), Japon (1,4%), Hong Kong (1,3%), Slovaquie (1,1%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.