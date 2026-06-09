Veolia lance un plan d'actionnariat salarié

Le spécialiste des services à l'environnement a dévoilé la nouvelle édition de son opération d'actionnariat salarié, proposée à environ 180 000 employés du groupe.

En proposant à ses équipes de souscrire directement ou indirectement au capital, la direction affiche une double ambition : renforcer la position des salariés en tant que premier actionnaire du groupe et mobiliser ses forces internes autour de GreenUp. Ce nouveau plan stratégique vise à accélérer le déploiement de solutions mondiales en faveur de la décarbonation, de la dépollution et de la régénération des ressources.



Validée par le conseil d'administration à la suite de l'assemblée générale mixte du 23 avril 2026, l'offre porte sur un volume maximal de 14 834 468 actions, ce qui représente environ 2 % du capital social du groupe.



Une décote de 15 % pour les collaborateurs dans 56 pays



Le dispositif, déployé dans le cadre des Plans d'Épargne Groupe (PEG et PEGI), cible les salariés de Veolia Environnement SA et de ses filiales dans 56 juridictions à travers le monde, à condition de justifier d'une ancienneté d'au moins trois mois. Les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le PEG sont également éligibles (hors abondement), tandis qu'un mécanisme spécifique (Share Incentive Plan) est prévu pour le Royaume-Uni.



Sur le plan financier, les salariés bénéficieront de conditions préférentielles : le prix de souscription sera basé sur la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes de l'action Veolia sur Euronext Paris durant les 20 jours de bourse précédant le 29 juillet 2026, et une décote attractive de 15 % sera appliquée sur ce prix de référence.