Veolia lance une émission d'obligations convertibles synthétiques de 400 millions d'euros
Veolia Environnement annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles synthétiques (également désignées comme des obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire) d'un montant de 400 millions d'euros, d'une maturité de 5,5 ans et venant à échéance le 2 janvier 2032 auprès d'investisseurs institutionnels uniquement.
Les obligations offrent aux investisseurs une exposition à la performance des actions ordinaires Veolia. En cas d'exercice du droit de conversion attaché à leurs obligations, les investisseurs recevront ainsi un montant en numéraire déterminé par référence au cours moyen des actions au cours d'une période suivant la conversion. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à l'émission et/ou à la livraison d'actions nouvelles ou existantes.
Concomitamment au placement des obligations, Veolia achètera des options d'achat à dénouement uniquement en numéraire portant sur les actions auprès de contreparties en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.
Veolia affectera le produit net de l'émission aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui inclura l'achat des options.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,50% et 0,75% payable semi-annuellement à terme échu le 2 janvier et le 2 juillet de chaque année, et pour la première fois le 2 janvier 2027. Les obligations seront émises au pair le 29 juin 2026, date prévue de règlement-livraison des obligations (la date d'émission), et remboursées au pair le 02 janvier 2032. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 100 000 EUR.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 5 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 24 juin 2026 au 30 juin 2026.
Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 30 juin 2026 et correspondra à la valeur nominale unitaire des obligations divisée par le prix de conversion initial.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (39,8% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (34,8% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (25,4% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Etats-Unis (10,5%), Allemagne (7%), Espagne (6,8%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,7%), République tchèque (4,9%), Australie (4,6%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Hongrie (2,4%), Maroc (2,1%), Chine (2%), Chili (1,8%), Japon (1,4%), Hong Kong (1,3%), Slovaquie (1,1%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.