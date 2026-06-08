Dans un avis adressé à l'AMF, Vega Investment Solutions, agissant pour le compte du FCPE Sequoia Plus dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, toujours pour le compte dudit FCPE, 35 020 719 actions Veolia représentant autant de droits de vote, soit 4,72% du capital et des droits de vote du groupe spécialisé dans les services liés à l'eau, la gestion des déchets et les services énergétiques.