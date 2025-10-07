Veolia annonce la nomination de Nadège Petit au poste de directrice de sa zone Amérique du Nord, nomination effective au 1er décembre. A ce titre, elle rejoindra également le comité exécutif du groupe de services de collectivités.
'Nadège Petit apportera son expérience internationale en développement commercial, innovation et croissance rentable, avec une capacité prouvée à développer les activités et à générer des résultats', affirme le groupe.
Depuis plus de 20 ans, elle a occupé divers postes chez Schneider Electric, où elle a assumé plusieurs responsabilités opérationnelles et managériales, pilotant d'importants projets de développement en Europe, à Hong Kong et aux Etats-Unis.
Dans son poste le plus récent (de 2021 à 2025), Nadège Petit a exercé les fonctions de directrice de l'innovation et membre du comité exécutif mondial, conduisant le déploiement de nouvelles activités, technologies et modèles économiques.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
