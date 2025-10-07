Veolia annonce la nomination de Nadège Petit au poste de directrice de sa zone Amérique du Nord, nomination effective au 1er décembre. A ce titre, elle rejoindra également le comité exécutif du groupe de services de collectivités.

'Nadège Petit apportera son expérience internationale en développement commercial, innovation et croissance rentable, avec une capacité prouvée à développer les activités et à générer des résultats', affirme le groupe.

Depuis plus de 20 ans, elle a occupé divers postes chez Schneider Electric, où elle a assumé plusieurs responsabilités opérationnelles et managériales, pilotant d'importants projets de développement en Europe, à Hong Kong et aux Etats-Unis.

Dans son poste le plus récent (de 2021 à 2025), Nadège Petit a exercé les fonctions de directrice de l'innovation et membre du comité exécutif mondial, conduisant le déploiement de nouvelles activités, technologies et modèles économiques.