Veolia porté par une croissance robuste de son EBITDA

Veolia s'adjuge 1,68% à 36,27 euros. Le titre du numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement affiche ce mercredi l'une des plus fortes hausses du CAC 40, soutenu par une solide performance opérationnelle, une rentabilité en hausse au premier trimestre 2026 ainsi que par la confirmation de ses prévisions annuelles.

Sur cette période de trois mois, Veolia enregistre une croissance "résiliente" du chiffre d'affaires à 11,427 milliards d'euros se situant légèrement en dessous des attentes du marché : 11,48 MdsEUR. Cela représente une hausse de 1% à périmètre et change constants et de 2,1% hors effet prix des énergies. L'activité Eau enregistre une progression de 2% à périmètre et change constants, principalement soutenue par des revalorisations tarifaires de 1,8%, ainsi que par une amélioration des volumes.



Le chiffre d'affaires de l'activité Déchets reste stable (-0,1% à périmètre et change constants), grâce à des révisions tarifaires (+1,9%) qui compensent l'effet des baisses des prix du papier et du plastique (-0,6 %), l'effet commerce/volume/travaux (-0,8%) et l'impact défavorable des intempéries.



Le chiffre d'affaires de l'activité Energie progresse de 1,2% à périmètre et change constants et de 4,1% hors impact du prix de l'énergie. L'impact climat positif de 2,4% et l'effet commerce/volumes de 1,3% permettent de largement compenser l'effet prix énergie défavorable de -2,9%.



Pour Oddo BHF, "la tendance des revenus a été portée par un fort rebond de l'effet prix/commerce (+180 MEUR), incluant une bonne dynamique tarifaire dans l'eau et l'énergie, ainsi qu'une saison de chauffage favorable en Europe de l'Est, malgré une base de comparaison négative sur les prix de l'énergie (-116 MEUR). L'impact des changes est négatif à hauteur de -293 MEUR (-2,3 %)".



Accélération des gains d'efficacité



Par ailleurs, sur ce premier trimestre, l'EBITDA, en ligne avec les attentes, s'élève à 1,766 MdEUR, soit une croissance de 5,1% à périmètre et change constants, la marge ayant progressé de 73 points de base. "Cette croissance de l'EBITDA est "portée par l'effet prix, productivité et efficacité, avec des gains d'efficacité de 96 MEUR au premier trimestre, en ligne avec l'objectif annuel supérieur à 350 MEUR", se félicite Veolia.



L'EBIT courant est en croissance sur cette période de 7,2% à 971 MEUR, à périmètre et change constants, dépassant la moyenne du consensus (961 MEUR). La progression sur un an à périmètre et change constants s'élève à +66 MEUR et s'explique principalement par :



- une forte croissance de l'EBITDA (+87 MEUR à périmètre et change constants)



- une hausse des amortissements, y compris le remboursement des actifs financiers opérationnels (-18 MEUR à périmètre et change constants),



- la quasi stabilité des postes "provisions nettes des plus-values de cessions d'immobilisations, et autres et quote-part du résultat net courant des co-entreprises.



"Nous avons annoncé un plan ambitieux pour accélérer notre présence dans l'industrie des centres de données et de la microélectronique, visant plus d'un milliard d'euros de revenus annuels d'ici à 2030. Parallèlement, nous nous engageons à doubler la part des gains d'efficacité opérationnelle issus du digital et de l'intelligence artificielle pour atteindre 50% d'ici à 2030. Nous confirmons avec confiance nos objectifs 2026 et la trajectoire de notre plan GreenUp. Ensemble, nous bâtissons la sécurité écologique de demain", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe.



Ainsi, Veolia anticipe toujours pour l'exercice en cours :



- une croissance organique solide du chiffre d'affaires excluant les prix des énergies



- une croissance organique de l'EBITDA entre 5 et 6%



- une croissance du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à change constant et en excluant Clean Earth (entreprise américaine spécialisée dans la gestion et le recyclage des déchets dangereux et complexes. L'acquisition de celle-ci par par Veolia a été annoncée fin 2025. La finalisation est attendue au milieu de l'année 2026).



- une croissance du bénéfice net courant part du groupe par action en ligne avec celle du résultat net courant part du groupe (grâce au plan de rachat d'actions pour compenser l'impact du plan d'actionnariat salarié)



- une croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant part du groupe par action



- et le maintien du ratio dette nette / EBITDA égal ou inférieur à 3x en excluant Clean Earth (égal ou légèrement supérieur à 3x avec Clean Earth).



Pour DZ Bank, "la résilience du modèle économique de Veolia, son dividende attractif et une décote de valorisation significative par rapport aux concurrents américains renforcent l'intérêt du titre".