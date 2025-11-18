Veolia a annoncé mardi être à l'origine d'une technologie permettant d'alimenter le réseau électrique national à partir de son site de valorisation des déchets basé à Lapouyade, en Gironde.
Le groupe de services à l'environnement explique que son pôle industriel est désormais en mesure de mettre à disposition une réserve d'électricité mobilisable en quelques secondes en vue de stabiliser, si nécessaire, le réseau géré par RTE, via une puissance équivalente à la consommation d'environ 2 000 foyers.
En cas de déséquilibre entre production et consommation, l'unité de Lapouyade peut adapter temporairement sa production pour rétablir l'équilibre et éviter toute variation de tension ou coupure à partir d'une 'box' connectée installée sur le site, développée par Veolia dans le cadre de son offre Flexcity, pouvant faire office d'interface avec RTE via la réception de signaux en temps réel traduits en instructions de pilotage et de modulation de la production.
Mis en service en 2025, le site valorise les déchets locaux non recyclables sous forme de biogaz, ce qui permet l'injection de quelque 45 000 MWh/an d'électricité sur le réseau, soit l'équivalent de la consommation de plus de 20 000 habitants, et la production de 38 000 MWh/an de chaleur destinés aux serres de producteurs locaux.
Dans un communiqué, Veolia précise qu'il prévoit de déployer cette solution sur 25 de ses sites en France au cours des prochains mois.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
