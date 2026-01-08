Veolia réalise un placement obligataire pour 2,5 milliards d'euros

Veolia annonce avoir profité de la réouverture des marchés euro pour bénéficier de conditions d'émission favorables et réaliser un placement obligataire record avec 3 nouvelles tranches obligataires pour un total de 2,5 milliards d'euros.

Le groupe de services aux collectivités précise que ces 3 tranches portent sur 950 MEUR à 5 ans portant un coupon de 3,209%, 900 MEUR à 8 ans portant un coupon de 3,639%, et 650 MEUR à 12 ans portant un coupon de 4,052%.



L'opération a attiré plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 MdsEUR au plus haut. Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite avec des primes de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprises entre -2 et 5 point de base.



"Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière", juge-t-il.