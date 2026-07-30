Veolia relève légèrement l'un de ses objectifs au terme du premier semestre
Veolia a enregistré une croissance solide au premier semestre 2026 malgré un environnement économique et géopolitique incertain. Porté par ses activités Eau et Energie et par l'acquisition de Clean Earth, le groupe a relevé l'un de ses objectifs annuels.
Veolia Environnement a publié des résultats semestriels en progression, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique jugé volatil par le management.
Le chiffre d'affaires atteint 22,193 milliards d'euros, en hausse de 0,8% à périmètre et taux de change constants, et de 1,5% hors effet des prix de l'énergie. L'EBITDA progresse de 5% à 3,552 milliards d'euros, avec une marge en amélioration de 70 points de base, à 16%. L'EBIT courant s'établit à 1,956 milliard d'euros, en hausse de 6,4% à périmètre et taux de change constants. Le résultat net courant part du groupe atteint 837 millions d'euros, en progression de 10,4% à taux de change constants.
En juin 2026, Veolia a finalisé l'acquisition de Clean Earth, une opération de 3 milliards de dollars qui double son activité de traitement des déchets dangereux aux Etats-Unis. Cette acquisition apporte 2 600 collaborateurs et devrait générer 120 millions de dollars de synergies d'ici la quatrième année. Le groupe a également renforcé son portefeuille avec le rachat d'Enviropacific en Australie et poursuit son programme de cessions, qui doit dépasser 2 milliards d'euros d'ici mi-2028.
Sur le plan opérationnel, la croissance organique est tirée par les activités Eau (+1,6%) et Energie (+2,7%), tandis que les Déchets restent quasiment stables (+0,2%). La progression est particulièrement marquée dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Afrique-Moyen-Orient (+3,9%), ainsi qu'en Europe (+1,1%).
Un objectif est légèrement relevé
Fort de cette dynamique, Veolia relève un de ses objectifs pour 2026. Le groupe vise toujours une croissance organique de l'EBITDA comprise entre 5% et 6%, ainsi qu'une hausse du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à taux de change constants (mais en intégrant l'effet de Clean Earth, alors que la prévision initiale l'excluait). Le ratio dette nette/EBITDA est attendu à un niveau égal ou légèrement supérieur à 3x. Veolia confirme par ailleurs la trajectoire de son plan stratégique GreenUp, centré sur la décarbonation et la préservation des ressources.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (39,8% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (34,8% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (25,4% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Etats-Unis (10,5%), Allemagne (7%), Espagne (6,8%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,7%), République tchèque (4,9%), Australie (4,6%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Hongrie (2,4%), Maroc (2,1%), Chine (2%), Chili (1,8%), Japon (1,4%), Hong Kong (1,3%), Slovaquie (1,1%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.